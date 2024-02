Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 109

Les vacances à la montagne continuent pour la famille Roméro ! Et aujourd’hui, Guillaume un ami de la famille, propose à Souad, Mario et les enfants de faire du snake gliss. De son côté, Hervé Boibessot est seul avec les enfants pour quelques jours, alors le papa doit tout gérer seul. Chez les Baudrand, les préparatifs du mariage de Céline et Clement continuent. Aujourd’hui, il est temps de faire le point sur les tenues qu’ils porteront le jour-j. Pour Diana Blois, l’heure est à l’entraînement ! La maman souhaite se remettre en forme alors elle fait ses exercices quotidiens en famille. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 109.