Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 112

Cela fait maintenant quelques jours que Vanessa Bénaïssa a donné naissance à la petite Janah. Aujourd’hui, elle fait son grand retour à la maison, pour l’occasion, Akim et les enfants préparent une petite surprise. Il y a quelques jours, le camion de Jérémy Riquelme est tombé en panne, la boîte de vitesse est cassée. Le papa craint de devoir annuler le week-end au ski. De leur côté, Marie-Caroline et Guillaume Cail décident d’emmener les enfants faire une balade en forêt. Céline et Clément Baudrand continent de préparer leur mariage et pour le grand jour, le couple concocte un mur de photo. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 112.