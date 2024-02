Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 114

Aujourd’hui, Céline et Clément Baudrand ont reçu les faire parts pour leur mariage à venir. Alors pour remplir les noms et les adresses, tous les ados sont réquisitionnés. De leur côté, Marie-Caroline et Guillaume Cail décident d’emmener les enfants faire une balade en forêt. Mais la promenade s’annonce compliquée pour France qui décide de jouer un peu la comédie. Les travaux continuent chez les Jean-Zéphirin, mais difficile de s’occuper des enfants en même temps. Heureusement, comme toujours Raoudha et Stéphane peuvent compter sur l’aide de Mamie Marron. Les Moncla sont à Bayonne pour assister au lâcher des lanternes. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 114.