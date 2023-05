Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 13

Aujourd’hui, la famille Baudrand célèbre les anniversaires de Brice et des triplettes. Pour l’occasion Céline et Clément ont prévu une petite fête avec tous leurs proches. Dans les Bouches-du-Rhône, chez les Bénaïssa, il est l’heure de faire les lessives, une tâche que Vanessa gère d’une main de maître. Après avoir déposé leurs 6 enfants à l’école, une nouvelle journée commence pour Marie-Caroline et Guillaume Cail. Chez les Blois, les travaux de la nouvelle maison continuent. Toute la famille doit mettre la main à la pâte pour que tout soit prêt pour l’emménagement. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 13.