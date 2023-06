Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 15

Mauvaise nouvelle pour Marie-Caroline Cail : les poux sont de retour dans l’école. Alors aujourd’hui, les enfants n’ont pas le choix, c’est traitement pour tout le monde. Le déménagement est prévu dans une semaine alors les Blois mettent les bouchées doubles pour réussir à terminer les travaux avant le grand jour. Heureusement, Diana et Gérôme peuvent compter sur l’aide de leurs proches et de leurs enfants. Ce soir, pendant que les grands-parents gardent les triplées, Céline et Clément Baudrand ont organisé une sortie fastfood et laser game avec les ados. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 15.