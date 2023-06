Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 17

Aujourd’hui, les Bénaïssa profitent d’une journée ensoleillée pour faire une petite sortie en famille, alors Vanessa, Akim et les enfants se pressent pour préparer le pique-nique. Chez les Baudrand, Clément souhaite prendre du temps pour lui. Le jeune papa décide alors de faire un peu de sport dans le salon en compagnie des triplettes. Chaque matin pour les Julien, c’est la même routine, pendant que Marie et les plus petits dorment, Lola, 17 ans, s’occupe de réveiller ses frères pour aller à l’école. Depuis que Jérémy Riquelme a commencé son second emploi, le quotidien de la famille a bien changé. Désormais, Stéphanie doit s’occuper seule de leurs 6 enfants. Il ne reste plus que quelques heures avant Deynis Jean-Zéphirin à son centre de formation, alors Raoudha, sa maman, l’aide a préparer les valises. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 17.