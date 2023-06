Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 19

C’est au tour de la Famille Esposito, de faire son entrée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL. Olivier et Tiffanie sont les heureux parents de 5 enfants, bientôt 6. Après une enfance difficile, cette maman rêvait d’avoir une famille unie et remplie d’amour. Aujourd’hui est un grand jour pour les Hammerli : Méline, Roxane, Karine et Warren fêtent leurs anniversaires. Alors tout le monde se prépare pour faire une petite fête. Face à l’augmentation du prix de l’essence, Stéphanie Riquelme n’a pas d’autre choix que de réduire ses déplacements pour récupérer sa belle-mère Flore. Une séparation qui attriste beaucoup la tribu. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 19.