Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 02

En savoir plus sur Gilles Bouleau

Après les Bénaïssa, c’est au tour de la famille Cail de faire son entrée de l’émission. À la tête d’une famille de 6 enfants, Marie-Caroline et Guillaume ont hâte de partager avec vous leur histoire et leurs aventures en 100 à l’heure. Après plusieurs semaines d’attentes, Diana et Gérôme Blois ont enfin récupéré les clés de leur nouvelle maison. Il est maintenant temps pour toute la tribu de la découvrir. Familles Nombreuses, la vie en XXL accueille également la famille Tuzzoli. À la tête d’une famille recomposée de 7 enfants, Ludovica va dire oui à Grégory avec pour témoin Aurélie, l’ex-femme de son futur marié. Nos fans de football préférés sont de retour ! Et cette année, les Roméro nous emmène avec eux à la conquête d’une 3ème étoile. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 02.