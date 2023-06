Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 20

Dans les Bouches-du-Rhône, la famille Roméro attend avec impatience le match l’équipe de France. Ce soir, les bleus jouent pour la qualification en 8ème de finale de la Coupe du Monde, alors Souad prépare un petit apéritif entre amis. Chez les Hämmerli, les 4 plus grands fêtent leurs anniversaires, après la pinata, c’est au tour des cadeaux et des gâteaux. À Monaco, après avoir déposé les enfants à l’école, Tiffanie Esposito peut profiter d’un moment privilégié avec Gina sa petite dernière. Après le départ de Deynis, les négociations sont difficiles pour Raoudha, Timéo, 11 ans, veut prendre la chambre de son grand-frère pendant son absence. Chez les Cail, Ernest et France sont les rois des bêtises et ils en font voir de toutes les couleurs à leurs parents. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 20.