Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 25

Ce matin, c’est le grand ménage pour Saoud Romero heureusement, cette maman a plein d’astuces pour être rapide et efficace. Dans les Alpes, Aida Hammerli propose aux enfants une petite activité qu’elle faisait avec sa maman quand elle était petite. Alors tous les enfants créés des petits casse-croûtes pour les oiseaux de la montagne. Chez la famille Julien, c’est Lola et Zoe qui s’occupent de leurs frères et sœurs pendant l’absence de leur maman. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 25.