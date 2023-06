Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 32

Aujourd’hui, la famille Blois se réveille pour la toute première fois dans sa nouvelle maison. Pour marquer l’événement, Diana et Juliette ont concocté un bon petit déjeuné pour toute la maisonnée. Chez les Jean-Zéphirin, Raoudha et Stéphane sont remontés contre Timéo, 11 ans, qui a quitté le collège sans autorisation, un rappel des règles s’impose. La famille Hämmerli a passé la journée dans un parc d’attraction pour les enfants et il semblerait que les enfants n’aient pas envie de rentrer à la maison. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 32.