Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 39

Aujourd’hui, Vanessa et Akim Bénaïssa se préparent pour emmener leurs enfants visiter les grottes sous-marines à Marseille malgré les 8 mois de grossesse de la maman. Chez les Blois, Diana et Gérôme ont décidé de donner un peu d’argent de poche aux enfants alors toute la famille est de sortie pour une virée shopping. Depuis quelques semaines, Laetitia Provenchère et son compagnon Tony préparent secrètement son emménagement. La jeune maman décide alors d’en parler avec Nolann, son fils aîné. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 39.