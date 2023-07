Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 41

Ce matin, l’emménagement commence pour Laetitia Provenchère et son compagnon Tony. La maman de Nolann et les triplées décide alors de faire de la place pour l’accueillir. De leur côté, Audrey et Hervé Boibessot changent de voiture pour une 9 places. Mais difficile de placer tous les sièges auto pour satisfaire tout le monde. Pour Ludovica Tuzzoli, c’est opération devoir avec les enfants, un moment qu’elle ne porte pas particulièrement dans son cœur. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 41.