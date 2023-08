Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 45

Malgré les douleurs liées à sa 9ème grossesse, Raoudha Jean-Zéphirin refuse de laisser tomber ses tâches habituelles de maman. Heureusement elle peut compter sur l’aide de son mari et de sa belle-mère. Chez les Boibessot, il est important de faire attention à sa consommation. Après avoir changé les ouvertures de la maison, Audrey et Hervé veulent transmettre à leurs enfants quelques règles de vie. De leur côté, la famille Hammerli passe la journée au salon des machines agricole, pour le plus grand bonheur du petit Warren. Aujourd’hui, Vanessa Bénaïssa emmène Nélia pour une journée shopping mère fille.