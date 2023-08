Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 46

Il y a quelques jours, les Blois ont enfin emménager dans la maison de leur rêve. Mais pour que toute la tribu si sente bien, Diana et Gérôme ont encore quelques personnalisations à faire. Cette année, les Jean Zéphirin ont fait face à un grand changement, Deynis, leur fils de 15 ans, a quitté le domicile familial pour intégrer un centre de formation de boxe anglaise en Lorraine. Ce soir, il est de retour à la maison pour le plus grand bonheur de sa maman, Raoudha. Chez les Provenchère, il est temps de prendre un nouveau rythme. Depuis quelques jours, Tony et Léo ont emménagé chez Laetitia et chacun essaye de trouver ses marques. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 46.