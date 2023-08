Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 47

Aujourd’hui est un jour spécial pour la famille Romero, la France joue les quarts finale de la coupe du monde face à l’Angleterre. Alors Souad et Mario ont prévu un petit apéritif dinatoire. Chez les Tuzzoli, le réveil est difficile pour Ludovica mais la jeune maman n’a pas le choix et doit préparer ses 7 enfants pour aller à l’école. Pour les Jean-Zéphirin, c’est le premier réveil tous ensemble depuis 1 mois et toute la tribu compte bien profiter du retour de Deynis à la maison. Alors que le reste des enfants sont à l’école, Marie-Caroline Cail profite de son après-midi pour passer un moment privilégié avec Edouard et Théophile. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 47.