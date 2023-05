Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 05

Aujourd’hui, les Roméro participent au tournoi caritatif de l’association Cœur XXL et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ce soir, les Bénaïssa accueillent Christiane et Charles, les parents de Vanessa pour quelques jours et une seule question est sur toutes les lèvres : « Quel est le sexe du futur bébé ? ». Pour les Blois, le grand chantier commence ! Après l’achat de la nouvelle maison, il est temps d’effectuer quelques travaux pour que cette dernière soit à leurs goûts. Pour les Cail, la journée est placée sous le signe de l’émotion : Basile, le benjamin fête son premier anniversaire. L’occasion pour la famille de se remémorer quelques souvenirs. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 05.