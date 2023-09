Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 52

Aujourd’hui est une journée un peu particulière pour la famille Baudrand : Céline, Clément et les enfants ont organisé un Yes Day. Le principe : les parents devront dire oui à chacune des demandes de leurs ados. Maverick est de retour chez sa belle-mère après la naissance des quadruplés. C’est avec joie que le jeune papa peut enfin montrer les premières photos des bébés. Pour Tiffanie Esposito c’est mission courses, heureusement elle peut compter sur l’aide de Kessy et Maylie. Chez les Julien, les devoirs sont une véritable épreuve. Dyslexique, Marie a transmis son trouble a ses enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 52.