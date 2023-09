Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 54

Dans les Alpes-Maritimes, Raoudha et Stéphane Jean-Zéphirin décident de préparer l’arrivée imminente de leur neuvième bébé, mais avant de se rendre au magasin, il faut prendre quelques mesures. Aujourd’hui, les Julien passent enfin un moment à 7 alors pour l’occasion Marie emmène les enfants faire une petite balade. Ce soir, les Esposito se rendent à la foire de Monaco pour le plus grand bonheur des enfants. Ce soir, la famille Blois aussi est de sortie, Diana et Gérôme ont invité leurs ainés et leurs compagnons au restaurant. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 54.