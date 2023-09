Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 56

A Monaco, Olivier et Tiffanie Esposito ont décidé d’emmener les enfants à la foire. Mais alors que les jumelles veulent faire une attraction à sensation, Sonny décide de les suivre mais il ne pensait pas avoir aussi peur. Demain, toute la tribu Cail par en week-end à la montagne alors pour s’assurer de ne rien oublier, Marie-Caroline et Guillaume décident de faire une liste. Les pronostics sont lancés chez les Jean-Zéphirin, à tour de rôle enfants et parents font une estimation pour deviner la date de naissance de bébé 9. Cela fait maintenant 4 jours que les quatruplés Blond-Pinart ont pointé le bout de leur nez et ils sont en parfaite santé. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 56.