Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 57

Dans les Alpes, l’hiver est arrivé et la neige est tombée, alors aujourd’hui les Hammerli ont décidé de chausser leurs skis, une grande première pour le petit Warren. De son côté, Hervé Boibessot a emmené les enfants à Toulouse pour trouver des tenus de Handball. Chez les Blois, les lessives demandent toute une organisation. Si Gérôme s’occupe du lavage et du séchage, Diana plie et repasse avant que les enfants viennent ranger le linge. Chez les Tuzzoli, il est temps de décorer la salle pour le mariage. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 57.