Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 58

Aujourd’hui, c’est le grand jour pour Ludovica et Gregory Tuzzoli : le mariage est enfin arrivé. Mais avant la cérémonie toute la famille passe chez le coiffeur. Il y a quelques jours, Vanessa Bénaïssa a reçu ses derniers résultats d’analyse et malheureusement ces derniers pourraient annoncer une prééclampsie. En Ariège, Hervé Boibessot et les 5 ainés sont de retour de leur escapade à Toulouse pile à l’heure pour aller récupérer Hildegarde à la crèche. Aujourd’hui, Emile Hammerli a décidé d’apprendre le ski à Warren, une grande première pour le petit garçon. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 58.