Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 06

Dans les Bouches-du-Rhône, le tournoi de football caritatif bat son plein. Tous les participants sont bénévoles pour venir en aide à l’association Cœur XXL de Souad, la maman. Chez les Bénaïssa, l’heure est au bricolage. Akim et Vanessa ont décidé de refaire la chambre d’Yliès, l’aîné de la tribu, et ils peuvent compter sur l’aide de Christiane et Charles, les grands-parents venus leur donner un coup de main. Aujourd’hui, les Cail accueillent la marraine de Basile pour célébrer le premier anniversaire du petit garçon. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 06.