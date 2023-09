Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 62

L’heure du mariage a sonné pour Ludovica et Grégory Tuzzoli. Après plusieurs mois de préparations, les jeunes parents vont enfin pouvoir se dire oui. De leur côté, Audrey et Hervé Boibessot viennent de rentrer des courses et doivent désormais ranger leurs emplettes alors pour faciliter le rangement la jeune maman à plus d’un tour dans son sac. Pour Diana Blois, les temps sont difficiles, la maman ne sait pas comment exprimer le mal-être qu’elle ressent et se pose de nombreuses questions. Avec l’arrivé du 9ème bébé, Raoudha et Stéphane Jean-Zéphrin n’ont pas le choix, il faut faire quelques travaux dans l’appartement. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 62.