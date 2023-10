Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 74

L’heure de l’accouchement a sonné pour Raoudha Jean-Zéphirin, les contractions sont de plus en plus rapprochées alors Stéphane se presse de la conduire à la maternité. À l’approche de Noël, la famille Riquelme prévoit une activité créative pour remplacer les calendriers de l’avent devenus trop cher. Ce soir, Marie Caroline et Guillaume Cail sont de sortie avec des amis alors après un repas express, c’est Théophile l’ainé qui surveillera ses frères et sœurs.Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 74.