Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 76

Cette nuit, Raoudha Jean-Zéphirin a donné naissance à leur 9ème enfant : la petite Romane. Ils sont maintenant prêts à débuter leur nouvelle vie à 11. Chez les Moncla, il est temps de Mélanie et les enfants de retrouver Jean Benoit, le papa, qui était en déplacement durant 4 jours. Ce week-end, Audrey et Hervé Boibessot ont décidé d’offrir à leur enfant une escapade médiévale, alors pour le premier soir, toute la tribu assiste à un spectacle. Dans les Alpes, Aïda et Emile songent à faire des travaux dans la maison pour profiter au mieux de leur vie de famille. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 76.