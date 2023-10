Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 82

Aujourd’hui, Hervé et Audrey Boibessot ont décidé d’agrandir la famille et d’offrir à leurs enfants un animal de compagnie. Et leur choix ne s’est pas porté sur un chat ou un chien, mais sur un animal plus exotique. Le grand jour est arrivé : l’équipe de France joue la finale de la coupe du monde, Bénaïssa, Jean Zéphirin ou encore Roméro, tous se préparent pour l’événement. Chez les Cail, il est temps de décorer le sapin de Noël et pour se faire, Marie Caroline et Guillaume ont réuni les photos de tous les événements marquants de l’année. De leur côté, les Riquelme célèbrent Hanoukka en famille. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 82.