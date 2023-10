Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 83

Hervé et Audrey Boibessot ont décidé d’agrandir la famille et d’offrir à leurs enfants un animal de compagnie. Mais comment va se passer la rencontre ? C’est un grand jour pour la famille Blond-Pinart, aujourd’hui, les quadruplés rentrent à la maison. Devant la finale de la coupe du monde, la première mi-temps est difficile à digérer pour les Roméro, les Jean-Zéphirin et les Bénaïssa, l’équipe de France est en difficulté face à l’Argentine. Mais tous gardent l’espoir de la victoire des bleus. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 83.