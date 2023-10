Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 85

Pour les Baudrand, la matinée au ski ne s’est pas passé comme ils l’avaient imaginée. Le froid est très intense et les ados ont du mal à supporter les températures. Le stress est de plus en plus présent chez les Roméro, les Jean-Zéphirin et les Bénaïssa. Installés devant la finale de la coupe du monde, ils attendent les tirs au but avec impatience. Mais la défaite est difficile à digérer notamment pour les enfants. Après la sieste, Laetitia Provenchère propose aux triplés de jouer un peu, mais le partage est compliqué. Chez les Hämmerli, c’est atelier pâtisserie pour tout le monde ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 85.