Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 86

Ce soir, Deynis Jean-Zéphirin rentre à la maison et va enfin rencontrer sa nouvelle petite sœur : Romane. Dans le Pays-Basque, les Moncla se vont en famille assister au match de Rudby de Maxence, l’ainé de la tribu. Chez les Cail, Marie Caroline a convié quelques-unes de ses sœurs à la rejoindre pour commencer les préparatifs du Noël XXL qui les attends, car cette année, ils seront une trentaine. Pour les Blond-Pinart, il est temps de faire le premier bain des quadruplés à la maison et pour ce moment spéciale Flavie et Maverick peuvent compter sur l’aide des plus grands. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 86.