Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 87

Plus tôt dans la journée, la famille Boibessot a accueilli un nouveau membre dans la famille : Akiva, un petit padda. Dans les Alpes, chez les Hammerli, la neige est tombée. Alors aujourd’hui, Aïda et Emile proposent aux enfants de jouer dehors. Après 5 jours de déplacement, Jean-Benoît Moncla est de retour dans le Pays-Basque, l’occasion pour le papa de passer un peu de temps avec ses enfants. Ce soir, Deynis Jean-Zéphirin rentre à la maison et va enfin rencontrer sa nouvelle petite sœur : Romane. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 87.