Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 09

Avec l’achat de leur nouvelle maison, Diana et Gérôme Blois vont réaliser un souhait qu’ils ont depuis plusieurs années : avoir une grande cuisine belle, pratique et surtout fonctionnelle. Chez la famille Jean-Zéphirin, l’heure est aux préparations. Dans quelques jours, Deynis, 15 ans, quitte le domicile familial pour intégrer un centre de formation de boxe anglaise en Lorraine. Il est temps de l’équiper pour qu’il ne manque de rien. L’opération course continue pour Ludovica Tuzzoli. Accompagnée de sa grand-mère, la jeune maman espère ne pas dépasser le budget qu’elle s’est fixé. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 09.