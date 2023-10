Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 92

Aujourd’hui, les Baudrand font une sortie en famille direction le hameau du Père Noel. Ce soir, Stéphanie Riquelme n’a pas d’autre choix que d’appeler les pompiers, son fils Giullyan est tombé en montant les escaliers et c’est lourdement blessé à la bouche. Le sport est un véritable rituel chez les Moncla alors ce soir, Jean-Benoit et les enfants partent faire une balade à vélo et en course à pied. Le père Noël est passé cette nuit chez les Hammerli et les enfants attendent avec impatience d’ouvrir leurs cadeaux. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 92.