Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 96

Aujourd’hui, Audrey et Hervé Boibessot ont prévu une nouvelle sortie en famille. Parents et enfants vont assister, tous les 9, à un match de Handball. De leur côté, les Baudrand visitent le village du père Noël et attendent depuis 30 minutes pour faire une photo avec lui. Mais difficile de faire patienter les triplées. Demain, c’est Noël pour les Cail et la maman a invité toute sa famille pour les fêtes. Alors avant l’arrivée de tout le monde, Marie-Caroline décide de passer un peu de temps en tête à tête avec sa maman. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 96