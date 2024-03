Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 8 Episode 16 du 18 mars 2024

C'est l'heure du départ vers les courses gros volume pour la famille Elah ! Un moyen pour les parents d'acheter en réduction et en grande quantité ! Chez les Cortez, le réveil se fait de manière autonome pour tous les membres de la famille. On s'envole ensuite direction la Réunion, où l'on retrouve la famille Fernandes de Bagnolo avec la maman Andréa et son nouveau compagnon Rodolfo. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 16.