Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 8 Episode Episode 11 du 11 mars 2024

C'est officiel, la famille Gonzalez s'agrandit ! Après plusieurs minutes qui ont paru des heures, Mélanie apprend enfin qu'elle va être maman de son neuvième et dernier enfant ! La mission ? Garder le secret pour ne pas que ses enfants ne le découvrent. Tiffanie et Olivier sortent en tête-à-tête pour la première fois depuis 2 ans ! Malheureusement, les enfants sont très tristes de leur départ...Du coté des Cortez, c'est l'heure du coucher, malheureusement, la tâche se révèle plus compliquée que prévu...Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 11.