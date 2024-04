Familles nombreuses : la vie en XXL - Tous derrière Isaac !

Direction le Var, où l'on retrouve la famille Romero venue soutenir le petit Isaac lors de son tournoi de football national. Sans surprise, Souad se fait entendre et n'hésite pas à crier pour encourager son enfant ! Par chance, le garçon finit par marquer un but ! Alors quelle place son équipe va-t-elle décrocher ? Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 37.

