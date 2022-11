Familles nombreuses : la vie en XXL - Un nouveau défi pour la Famille Santoro

Comme d'habitude, la famille Santoro est remplie de nouveaux projets et de nouvelles aventures. Camille, Alessio, Nino et Emie, les jumeaux Mattia et Maé, et enfin la petite Alba se lancent dans l'aménagement des nouveaux locaux de la marque de pyjama pour enfants de Camille. Suivez l'avancée du projet des Santoro ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 04.