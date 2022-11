Familles nombreuses : la vie en XXL - Une nouvelle organisation chez les Fanich

La famille Fanich est composé de : Emilie et Franck 36 ans, les jumelles Niya et Maïly 11 ans Édène 10 ans Naële 8 ans, Eïmi 6 ans, Mjih 5 ans Ali 3 ans et Ava 1 an. Aujourd'hui, Emilie a repris le travail et Franck s'occupe des enfants à la maison. Suivez la nouvelle aventure des Fanich ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 15.