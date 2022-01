Familles nombreuses - Le mariage rempli d'émotion d'Alex et Ambre

Vous les suivez depuis plusieurs saisons et voilà bientôt deux ans qu’Alexandre à demander la main d’Ambre. Aujourd’hui, et après des mois de préparation, ils célèbrent leur amour et le concrétisent par les liens du mariage. Toute leur famille est réunie pour ce moment. La cérémonie est remplie d’émotion et lorsque Ambre prononce ses vœux de mariage, même le très pudique Alexandre laisse couler quelques larmes. Extrait de Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 53.