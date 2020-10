Portrait de la famille Van Der Auwera : "Famille fusionnelle de 11 enfants "

Chez les Van Der Auwera, le bonheur réside avant tout dans le fait d’être ensemble ! Cindy, la maman louve et Sébastien, le papa au cœur tendre mettent tout en œuvre pour se séparer le moins possible : Sébastien, aide-soignant, a choisi de travailler la nuit pour passer du temps avec les siens la journée. Cindy, a quant à elle décidé de faire l’école à la maison pour garder près d’elle ses 11 enfants… Et cette famille atypique cultive le XXL jusque dans ses passions ! Fascinée par les animaux des peuples nomades, ils en ont adopté plus d’une soixantaine ! Résultat : une étonnante tribu dans laquelle les alpagas cohabitent aussi bien avec les chameaux qu’avec les chèvres naines ! Au milieu de leur surprenante Arche de Noé, les Van Der Auwera démontrent que le nombre 13 est définitivement un porte-bonheur ! Familles nombreuses, la vie en xxl : du lundi au vendredi à 17h15 sur TF1 et en replay sur MYTF1..