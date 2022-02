Familles Orgeval : Tous pour Noée

Faites connaissance avec la famille Orgeval ! Louise et Kévin se sont rencontrés très jeune et ont aujourd’hui 6 enfants. 5 enfants biologiques Mano, Swan, Mia, Loucio et Oscar et Noée qu’ils ont adoptée. Cette dernière a une petite particularité, car elle est porteuse de la trisomie 21. Pour Louise et Kévin, dès qu’ils ont vu Noée c’était une évidence. Ils ont une devise qui leur tient à cœur : Tous pour Noée. Extrait de Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 85