L’arrivée des triplés crée un bouleversement chez les Galli

La famille Galli apprend ce qu’est la vie de famille nombreuse. En effet Florie a accouché de triplés. Ils sont passés d’un enfant à 4 du jour au lendemain. Difficile pour eux de gérer trois enfants en bas âge en même temps… Heureusement qu’Arthur, le grand frère, est là pour aider ses parents et surveiller son frère et ses sœurs. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.