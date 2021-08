Portrait de la famille BLEUSE : "La tribu de 9 musicien"

ll y a 16 ans, Miriam et Emmanuel Bleuse sont arrivés aux Baléares avec un seul enfant. Aujourd’hui ils sont désormais les parents d’une tribu de 7 enfants, ils considèrent que vivre à Mallorque leur a donné l’envie d’avoir une famille XXL ! Et chez les Bleuse, autant vous prévenir : ça ne s’arrête jamais, cette tribu de 9 vit au rythme d’une passion commune : la musique ! C’est simple, préparez-vous à découvrir un véritable orchestre familial qui vit à l’heure espagnole ! Entre concerts très importants à organiser, petites crises des ados, et un bébé de 10 mois à pouponner, cette vie à 400 km/h va vous surprendre ! Alors laissez-vous porter par la mélodie du bonheur…XXL …