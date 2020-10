Portrait de la famille Blois : "Famille recomposée XXL"

Chez les Blois, on fait rimer avec sourire, famille recomposée et petit budget ! En épousant Diana, déjà maman de 7 enfants, Gérôme, papa de la petite Louane, s’est retrouvé à la tête d’une tribu XXL… Pas de quoi effrayer ce courageux chef d’entreprise qui en pleine crise sanitaire tente de sauver sa société pour ne pas mettre en péril l’équilibre financier de son foyer. Diana, la maman, a quant à elle décidé de reprendre ses études après avoir consacré les 20 dernières années à s’occuper de ses enfants… Entre peur du lendemain et petits conflits familiaux, la famille Blois va nous prouver qu’optimisme et bonne humeur peuvent aider à tout surmonter. Familles nombreuses, la vie en xxl : du lundi au vendredi à 17h15 sur TF1 et en replay sur MYTF1..