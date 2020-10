Portrait de la famille Bombele : "7 à la maison"

Dans la famille Bombele, on répond aux clichés sur les familles nombreuses et aux discriminations en visant l’excellence ! Emmanuelle, la maman, et Lifa, le papa, s’aiment depuis 20 ans. Ensemble, ils ont surmonté tous les obstacles et n’ont jamais perdu de vue leurs objectifs… Lifa, ancien joueur de football professionnel au Congo, est devenu avocat et pasteur. Emmanuelle est kinésithérapeute. C’est dans cette même quête de réussite qu’ils élèvent leurs 5 enfants… A l’école ou au sport, Noémie, Sam, Liza, Tom et Sarah doivent donner le meilleur ! Guidés par leur foi, les Bombele vivent leur vie à mille à l’heure et n’ont pas fini de nous surprendre ! Familles nombreuses, la vie en xxl : du lundi au vendredi à 17h15 sur TF1 et en replay sur MYTF1..