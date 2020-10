Portrait de la famille Dol : "Maman notre héroïne"

Dans la famille DOL, la maman, Ambre est une héroïne du quotidien… Infirmière urgentiste et pompier volontaire, elle jongle avec beaucoup de courage et d’énergie entre sa vie de maman de 5 enfants, sa vie de femme et sa vie professionnelle. Ce quotidien hors normes, elle le partage avec Alex, papa de ses deux derniers enfants et beau papa exemplaire de ses trois aînés, qu’elle va prochainement épouser. Très souvent partagée entre fierté et culpabilité, Ambre fait de son mieux pour parvenir à tout concilier. Familles nombreuses, la vie en xxl : du lundi au vendredi à 17h15 sur TF1 et en replay sur MYTF1..