Portrait de la famille DOLLEY : "Le tour du monde à 6"

La famille DOLLEY, c’est une famille d’aventuriers ! Faire le tour du monde en catamaran pendant 3 ans avec 4 enfants de 4 ans à 12 ans, c’est le rêve d’une vie, un projet fou pour cette famille XXL. Les parents, infirmiers et gestionnaire en patrimoine, sont loin d’être des marins professionnels, ils ont tout appris pour se lancer en toute sécurité sur les mers du globe avec leurs jeunes enfants. On suivra leur périple entre Saint-Martin, la République Dominicaine, pour finir dans une grande traversée vers Curaçao en espérant éviter les cyclones, propres aux Caraïbes en cette période. Cette famille d’explorateurs doit aussi gérer les taches du quotidien : l’école à bord, les courses et l’intendance du bateau. Embarquez à bord du catamaran, et tenez-vous prêt à vivre une aventure XXL …