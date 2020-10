Portrait de la famille Gryffon : "La Tribu s’agrandit"

Dans la famille GRYFFON, on s’apprête à vivre de très grands changements ! Déjà parents de 4 petites filles, Jenny et Damien se préparent à accueillir leur 5ème enfant… un garçon ! Une petite révolution dans la vie de cette famille qui s’accompagne d’un autre grand bouleversement… La tribu quitte son sud natal pour s’installer à 1500 kms, en Bretagne. Entre le déménagement, les chamailleries des filles, le ménage et les repas 100% fait maison, Jenny, blogueuse et quelque peu hyper active, va devoir trouver du temps pour préparer au mieux ce qui sera sans doute son dernier accouchement. Familles nombreuses, la vie en xxl : du lundi au vendredi à 17h15 sur TF1 et en replay sur MYTF1..