Portrait de la famille HENRY : "La maison du bonheur"

La famille HENRY, c’est une famille unie et heureuse sous le soleil de la Côte d’azur ! Mais il manquait un élément pour parfaire leur bonheur : vivre dans la maison de leur rêve, une maison dans laquelle ils se sentiraient en vacances toute l’année. Qu’à cela ne tienne, il y a 6 mois, ils se sont lancés en famille dans ce projet fou, acheter et rénover eux-mêmes une maison provençale pour la transformer en Finca : ces maisons blanches à l’âme espagnole, pour se sentir en vacances toute l’année ! Mais entre les travaux sans fins, les imprévus et la gestion du quotidien avec 3 jeunes enfants, Axel et Yaelle ne s’attendaient pas à un tel tsunami de stress ! Alors la famille Henry parviendra-t-elle à venir à bout de cette rénovation et honorer la crémaillère prévue dans 2 mois ?